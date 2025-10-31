В Японии пытаются найти замену российским энергоносителям

Япония, второй по величине покупатель СПГ в мире, отказывается отвечать на призывы США, ссылаясь на проблемы энергетической безопасности. Покупатели «Сахалина-2» JERA и Tohoku Electric ищут альтернативы, сообщает Thomson Reuters.

Как утверждается, JERA и Tohoku Electric изучают возможности использования альтернативных источников сжиженного природного газа на случай возможных перебоев с поставками из проекта «Сахалин-2». JERA ежегодно получает около 2 миллионов тонн СПГ по контрактам, действующим до 2026 года и до 2029 года, и активно занимается торговлей этим видом топлива.

Такаёси Эномото, представитель компании Tohoku Electric, сообщил, что компания работает над расширением источников поставок. Рассматривается возможность отказа от закупок российского сжиженного природного газа с 2030 года и увеличение импорта американского СПГ.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подчеркнул, что введение запрета на российский сжиженный природный газ будет непростой задачей. Министр финансов США Скотт Мнучин выразил уверенность, что Япония откажется от импорта российского СПГ и присоединится к проекту по разработке СПГ на Аляске.

Японские компании продолжают анализировать возможности поставок с Аляски, несмотря на сложности проекта стоимостью 44 миллиарда долларов, который поддерживают США.