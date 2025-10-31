Рост цен в Европе замедлился

Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, замедлилась в октябре до 2,1 процента с сентябрьских 2,2 процента. Об этом сообщается на сайте Евростата.

Основными драйверами общего роста цен остаются их повышение в сфере услуг, составившее 3,4 процента, а также стоимость продуктов питания, алкоголя и табака, увеличившаяся за год на 2,5 процента, говорится в материалах.

Среди отдельных стран (всего в зону евро входит 20 государств) наибольший рост цен по итогам второго осеннего месяца год к году был зафиксирован в Эстонии (4,5 процента), Латвии (4,2 процента), Австрии и Хорватии (по 4,0 процента), а также в Словакии (3,8 процента). Минимальные уровни — на Кипре (0,3 процента) и во Франции (0,9 процента).

Накануне, 30 октября, Европейский Центробанк не стал менять три основные процентные ставки, оставив ставки по депозитам, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию на неизменных с июля уровнях в 2, 2,15 и 2,4 процента соответственно. На фоне этого в ЕЦБ заявили о «решимости обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне двух процентов в среднесрочной перспективе».