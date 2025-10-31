В Турции аннулировали лицензию популярной платежной системы

Центральный банк Турции аннулировал лицензию платежной системы Papara за нарушение законодательства в сфере электронных расчетов. Об этом сообщила деловая газета Ekonomim.

Издание напоминает, что ранее прокуратура Стамбула возбудила расследование в отношении сервиса виртуальных карт Papara не имея офисов для обслуживания клиентов, за незаконную букмекерскую деятельность.

В мае 2025 года в рамках возбужденного уголовного дела были задержаны 13 представителей Papara, в том числе владелец необанка Ахмет Фарук Карслы. Во все компании, входящие в структуры Papara, были назначены внешние управляющие.

Сервис виртуальных карт Papara был создан в 2016 году. Он предлагает пользователям мгновенные денежные переводы, предоплаченные карты, оплату счетов и цифровые кошельки и стал популярен среди посещающих Турцию туристов.