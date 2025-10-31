Курс доллара 31 октября — эксперт объяснил динамику рубля

Банк России установил курс доллара на 31 октября 2025 года на уровне 80,5037 ₽ после 79,4715 ₽ днем ранее, рост составил 1 ₽. Курс евро вырос более чем на 1 ₽ и составил 93,3894 ₽ после 92,2466 ₽, курс юаня — 11,2952 ₽ после 11,1707 ₽.

Курсы доллара и евро падали, а пара доллар — рубль уходила под 80 ₽, но резко вернулась на 80,5 ₽, отмечает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. Пока рубль получает поддержку от роста налогов и повышения прогноза ключевой ставки на 2026 год.

«Тем не менее к фискальным издержкам бизнес адаптируется, явного ускорения инфляции не происходит, и регулятор в декабре может опять снизить стоимость фондирования на 0,5 п. п.», — говорит эксперт.

В ближайшие месяцы проявится эффект временного лага между отгрузкой сырья и оплатой.

«Пока в страну приходит валюта по высокому курсу барреля, но вскоре будет учет более низких цен фьючерсов, и общее предложение валюты от экспортеров способно сократиться», — прогнозирует Михаил Зельцер.

В БКС сохраняют прогноз курсов в направлении максимумов начала осени: доллар может вернуться выше 85 ₽, евро — 100 ₽, юань — 12 ₽.