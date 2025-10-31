Стало известно, зачем Банк России меняет правила валютного контроля

Банк России готовит обновления правил валютного контроля, чтобы точнее учитывать операции с участием иностранных компаний. В Росфинмониторинге сообщили «РБК», что нововведения помогут сделать расчёты с нерезидентами прозрачнее и перекроют схемы отмывания денег через подставные фирмы, векселя и сделки с драгоценными металлами.

Регулятор планирует ввести коды для всех валютных операций нерезидентов, включая расчёты с цифровыми активами и векселями. Сейчас контроль в основном касается сделок в рублях, поэтому часть валютных потоков остаётся вне поля зрения. Новая система должна устранить этот пробел. Банк России уточнил, что речь идёт не о новых ограничениях, а о расширении учёта транзакций. Замечания по проекту принимаются до 3 ноября.

В Росфинмониторинге отметили, что понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма — основа эффективной защиты финансовой системы. По данным Национальной оценки рисков, операции с векселями часто используются для перевода средств между компаниями, в том числе за границу. Подставные организации применяют такие схемы, чтобы скрыть настоящих владельцев и источники денег.

Похожие угрозы выявлены и в сфере торговли драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями. Финансовая разведка также указывает, что в незаконных схемах продолжают использоваться иностранные компании и трасты, через которые выводятся средства за рубеж.