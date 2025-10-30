Миронов назвал отрасли экономики, где не нужны мигранты

Необходимо ввести в России запрет на приём мигрантов на работу в ключевые отрасли российской экономики. Об этом NEWS.ru заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он напомнил, что в 2024 году справедливороссы уже предлагали ограничить работу иностранцев в медицине, фармацевтике, такси, курьерских организациях, в школах и детских садах, в сфере пассажирских перевозок. По словам Миронова, тогда фракцию «обвинили в недальновидности и популизме», предупредив о негативных последствиях инициативы, однако в итоге жизнь доказала их правоту.

«Уже почти 40 регионов... приняли подобные решения, чтобы освободить рабочие места для российских граждан. И ничего, отрасли и предприятия работают, никто не закрылся», — заключил Миронов.

Ранее эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил «Радиоточке НСН», что ограничивать труд мигрантов в различных сферах не имеет смысла, так как у них уже есть паспорта РФ или на них не распространяются запреты.