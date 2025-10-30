Республиканцы в США опасаются, что демократы в 15-й раз отклонят законопроект о финансировании правительства, что продлит шатдаун после 1 ноября, заметил спикер палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон. Об этом пишет РИА Новости.

Приостановка работы правительства (шатдаун) началась в Соединенных Штатах 1 октября. На фоне этого были сокращены сотрудники ряда ведомств, прекращены выплаты госслужащим и военным. Президент США Дональд Трамп обвинил в кризисе Демпартию, члены которой не пожелали пойти на компромиссы.

«У демократов в Сенате будет пятнадцатая возможность сделать правильный выбор. Мы опасаемся, что если они не сделают и отклонят в пятнадцатый раз [проект бюджета], они сделают так, что этот шатдаун продлится после 1 ноября», — разъяснил Джонсон.

По его словам, страна на фоне правительственного кризиса будет терять миллиарды долларов каждый день.

ФБР приостановило расследования из-за шатдауна

Ранее конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна сообщила, что шатдаун может продлиться до конца ноября.

«Я слышала, что мы, возможно, не вернемся [к нормальной работе] до Дня благодарения [27 ноября] или даже позже», — пояснила политик.

Ранее глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет признал, что остановка работы кабмина в случае, если конгрессмены не примут бюджет в ближайшее время, может привести к сокращениям и потерям для ВВП в размере до $15 млрд в неделю.