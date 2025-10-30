ЦБ повысил курс доллара на 31 октября

Frank Mediaиещё 1

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 31 октября 2025 года.

ЦБ РФ повысил курс доллара на 31 октября до 80,5 рубля
© РИА Новости

Курс доллара повышен до 80,5 рублей, когда 30 октября он был на уровне 79,47 рубля. Курс евро вырос до 93,38 рублей, с 92,24 рубля по состоянию на 30 октября. Курс юаня увеличен до 11,29 рублей, на 30 октября он составлял 11,17 рубля.

В конце декабря прошлого года Банк России сообщил , что будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. После введения американских санкций в июне 2024 года против Мосбиржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра торговая площадка прекратила торги долларами США, гонконгскими долларами и евро.

С начала 2025 года курс доллара к рублю демонстрировал уверенное снижение (на 10 января он составлял 102,2 рубля). Так, по итогам мая доллар США ослаб на 3,6%, обновив минимум с середины мая 2023 года.

Аналитики, опрошенные Банком России в октябре, ожидают более крепкий рубль, чем в сентябре. Прогноз на 2025 год – 85 рублей за доллар, на 2026 год – 94,6 рубля за доллар, на 2027 год – 100 рублей за доллар, на 2028 год – 103,7 рубля за доллар.

Ранее Frank Media рассказали , какие валюты привязаны к курсу доллара и доступны российским инвесторам.