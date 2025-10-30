Европейский ЦБ сохранил ключевую ставку третий раз подряд

Европейский центробанк (ЕЦБ) в третий раз подряд не стал менять базовую процентную ставку, оставив ее на уровне 2,15% годовых. Депозитную ставку европейский регулятор также оставил на нынешнем уровне 2%.

Инфляция в еврозоне остается близкой к среднесрочному целевому показателю в 2%, а экономика продолжает расти, несмотря на сложную мировую конъюнктуру, говорится в релизе ЕЦБ.

"Устойчивый рынок труда, прочный баланс частного сектора и предыдущие снижения процентных ставок остаются важными источниками устойчивости. Однако перспективы остаются неопределенными, в частности, из-за продолжающихся мировых торговых споров и геополитической напряженности", - отметили в европейском регуляторе.

По данным Евростата, в сентябре 2025 года годовая инфляция в странах еврозоны (средний показатель, поскольку по отдельным странам, которые используют евро, темп роста цен может отличаться кратно) составила 2,2%. Рост цен таким образом немного ускорился по сравнению с зафиксированными в августе 2,1%.

Учитывая, что ЕЦБ оставляет неизменными ставки в еврозоне на последних трех заседаниях (в июле, сентябре и октябре), то речь может идти как минимум о протяженной паузе в цикле смягчения монетарной политики. По мнению начальника отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксаны Холоденко, пауза может затянуться до конца года (последнее в этом году заседание ЕЦБ, по итогам которого будет объявлено о решении по ставкам, пройдет 18 декабря).

Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард подчеркивала, что экономические риски для зоны евро в последнее время стали более сбалансированными. Однако из-за состояния международной торговли прогнозы по инфляции следует считать неопределенными, уточняла она. По мнению Холоденко, экономика еврозоны формально близка к стагнации, но в целом это не выглядит аномальным по историческим меркам.

Европейский ЦБ запустил цикл смягчения денежно-кредитной политики в июне 2024 года, он начался с рекордно высокой за всю историю зоны евро базовой ставки - 4,5%. Всего регулятор провел восемь снижений ставки, последнее из которых было в июне 2025 года.