Китай решил поучаствовать в строительстве газопровода на Аляске

Китай изъявил интерес к участию в проекте создания нового крупного газопровода на Аляске. Об этом рассказал в четверг, 30 октября, министр финансов США Скотт Бессент после переговоров американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

По словам Бессента, Си Цзиньпин "сам поднял тему и выразил желание Китая присоединиться к проекту". Речь, по выражению американского министра, идет про "энергетическое доминирование, какого у США еще не было" (цитата по РИА Новости).

Пресловутый газопровод на Аляске намерены реализовать Соединенные Штаты при возможном участии партнеров — например, Южной Кореи. Предполагается, что этот газопровод поможет Японии сократить зависимость от российского газа.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что команды переговорщиков Китая и США "дадут успокоительную пилюлю" экономикам Китая, США и всего мира. Политик призвал обеспечить устойчивое движение "гигантского корабля китайско-американских отношений".

Тем временем отмечается, что новые американские санкции в отношении российских энергетических компаний не только не подорвали для России торговлю нефтью, но и вызвали обратный эффект. Китай не отказался от закупок российских энергоносителей и даже нарастил объемы.