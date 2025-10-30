Китай выступил с требованием к G7

Пекин выступил с требованием к участникам G7 соблюдать правила мировой торговли и прекратить действия, расшатывающие международную экономическую систему.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге призвал членов G7 строго придерживаться рыночных принципов и обеспечить соблюдение правил международной торговли, передает РИА «Новости».

По его словам, необходимо прекратить подрыв устоявшегося торгового порядка через введение правил «узкого круга», чтобы совместными усилиями поддерживать устойчивое развитие экономики в глобальном масштабе.

Го Цзякунь отметил: «Мы призываем G7 надлежащим образом соблюдать принципы рыночной экономики и правила международной торговли, прекратить подрывать международный торговый порядок правилами «узкого круга» и совместно обеспечивать устойчивое развитие мировой экономики».

Дипломат также подчеркнул, что реформы экспортного контроля в Китае полностью соответствуют мировым стандартам и направлены на укрепление мира и стабильности в регионах, а также выполнение международных обязательств КНР.

Ранее стало известно, что G7 готовится объявить о создании альянса по добыче полезных ископаемых с целью ограничить влияние Китая в этой отрасли, согласно публикации агентства Bloomberg.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство коммерции Китая объявило о введении экспортного контроля на ряд товаров, включая редкоземельные элементы, литиевые батареи и анодные материалы из искусственного графита.

Американские и китайские власти согласовали годовую заморозку новых торговых ограничений, охватывающих санкции и экспортный контроль на редкоземельные элементы.