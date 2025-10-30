Китай сделал ответную уступку в торговой войне с США

Власти Китая согласились отсрочить на год введение экспортного контроля за поставками ключевых редкоземельных металлов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам проведенной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, его слова приводит USNews.

В этот период китайские экспортеры продолжат беспрепятственно поставлять на внешние рынки (в том числе американский) ряд химических элементов, активно используемых в различных отраслях — от автопрома до ракето- и самолетостроения.

«Китай согласился продолжить поставки редкоземельных металлов, критически важных минералов, магнитов открыто и беспрепятственно», — резюмировал Трамп.

В то же время эта уступка, судя по всему, не затронет введенные в апреле 2025 года ограничения на экспорт семи видов редкоземов — самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, скандия и иттрия. Об отмене контроля за их поставками по итогам двусторонней встречи не обмолвилась ни американская, ни китайская сторона. Именно сбои в поставках этих химических элементов ранее привели к дефициту полупроводников в Евросоюзе и США, что вынудило некоторых западных автопроизводителей, включая Volkswagen, временно приостановить сборку некоторых моделей.

Основатель сингапурской компании Edge Research Тим Чжан счел достигнутый компромисс в вопросе поставок китайских редкоземельных металлов «тактической стабилизацией». Импортные пошлины США в отношении продукции из КНР, хоть и снизились на 10 процентных пунктов (с 57 до 47 процентов), однако все еще остаются на повышенном уровне. В случае дальнейшего их снижения власти КНР могут рассмотреть вариант еще больших уступок в вопросе поставок своих редкоземов, не исключил аналитик.