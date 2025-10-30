Набиуллина заявила о проблеме российских предприятий

Набиуллина заявила о дефиците кадров на российских предприятиях
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о нехватке работников на большинстве российских предприятий, передаёт РИА Новости.
По её словам, компании сталкиваются с трудностями не только при поиске, но и при удержании персонала.
Набиуллина отметила, что ЦБ ежемесячно проводит опросы среди 15 тысяч предприятий по всей стране. Результаты показывают, что большинство компаний испытывают дефицит кадров.
Ранее Набиуллина отмечала появление первых признаков смягчения ситуации на рынке труда в России. Однако проблема дефицита кадров остаётся актуальной для большинства предприятий.