Набиуллина заявила о проблеме российских предприятий

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о нехватке работников на большинстве российских предприятий, передаёт РИА Новости.

По её словам, компании сталкиваются с трудностями не только при поиске, но и при удержании персонала.

Набиуллина отметила, что ЦБ ежемесячно проводит опросы среди 15 тысяч предприятий по всей стране. Результаты показывают, что большинство компаний испытывают дефицит кадров.

«Большинство предприятий — а мы опрашиваем ежемесячно по всей стране, по всем регионам до 15 тысяч предприятий - говорят, к сожалению, о том, что им не хватает работников, что их сложно найти и удержать», —заявила глава ЦБ, выступая в Госдуме.

Ранее Набиуллина отмечала появление первых признаков смягчения ситуации на рынке труда в России. Однако проблема дефицита кадров остаётся актуальной для большинства предприятий.