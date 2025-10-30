Европа нарастила закупки российского газа

По итогам первых шести месяцев 2025 года суммарные объемы поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз (ЕС) увеличились на 7 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой данные американского Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA).

За отчетный период российские экспортеры обеспечили 16 процентов всех поставок СПГ в ЕС, которые эксперты оценили в 73,1 миллиарда кубометров. Доходы РФ от сбыта этого топлива на европейский энергетический рынок в январе-июне достигли 4,5 миллиарда евро. Суммарная же стоимость всех поставок СПГ в ЕС за это время составила 30,4 миллиарда евро. Подавляющая часть пришлась на США. Американские экспортеры выручили с продаж сжиженного газа в регион 16,8 миллиарда евро, резюмировали аналитики.

В мае 2022 года, вскоре после начала спецоперации на Украине, власти ЕС утвердили стратегическую программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российских энергоресурсов. С 1 января 2026-го станет невозможно осуществлять транзит газа из РФ по территории ЕС. Эта мера должна стать ключевым пунктом в дорожной карте по сведению на нет зависимости от импорта российского газа.

Полностью отказаться от закупок основных энергоносителей из РФ (СПГ, природного газа и нефти) руководство ЕС планирует до 2027 года, хотя изначально планировалось, что это произойдет к началу 2028-го. Одним из перспективных альтернативных поставщиков в Европе назвали Казахстан. Освободившуюся после окончательного ухода России с европейского энергорынка нишу, скорее всего, поделят между собой Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и восточной части Закавказья (Азербайджан).