Трамп пошел на уступку в торговой войне с Китаем

Власти США решили пойти на уступку в торговом противостоянии с Китаем и снизили пошлины на импорт товаров из КНР на 10 процентных пунктов (п.п.). Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

Если раньше таможенные тарифы США в отношении китайской продукции составляли 57 процентов от рыночной стоимости поставляемых на американский рынок товаров из азиатской страны, то теперь — 47 процентов. Подобное решение Трамп принял после успешной и продуктивной, по его словам, встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Исходя из сегодняшних заявлений (Си Цзиньпина — прим. «Ленты.ру»), я снизил пошлины на 10 п.п.», — констатировал Трамп.

Глава Белого дома отметил, что повышенные импортные пошлины были приняты в отношении китайской продукции из-за наращивания поставок фентанила из азиатской страны. Однако в последнее время, пояснил Трамп, власти КНР стали предпринимать активные меры по борьбе с этой проблемой.

«Мне кажется, они принимают очень активные меры в связи с проблемой фентанила», — резюмировал Трамп.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что развитие Китая не противоречит цели Трампа «Сделать Америку снова великой». Председатель КНР также отметил, что Пекин и Вашингтон могут добиться общего процветания и должны оставаться друзьями и партнерами вместо усиления торгово-экономического противостояния. Последнее, подчеркнул он, противоречит национальным интересам обеих стран. На этом фоне Трамп выразил надежду, что США и Китаю удастся в скором времени прийти к компромиссу по торговым вопросам и заключить полноценную двустороннюю сделку.