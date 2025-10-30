Россия значительно увеличит расходы на зарубежную инфраструктуру

Власти РФ намерены в 13 раз повысить бюджет на строительство объектов инфраструктуры за рубежом для поддержки экспорта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета.

В 2028 году ожидается выделение 10,5 млрд рублей на развитие, в то время как в 2025 году планируется потратить 837 млн рублей, а в 2026 году — 2 млрд рублей. Приоритетные направления включают страны Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ, что должно способствовать увеличению валютной выручки, налоговых поступлений и укреплению экономики.

С текущего года в России стартовал проект «Создание зарубежной инфраструктуры», призванный поддержать экспорт. В рамках инициативы планируется строительство транспортно-логистических узлов и промышленных зон в 26 ключевых странах.

На 2025 год выделено 837 млн рублей, в 2026 году — 2 млрд, в 2027 году — 1 млрд, а в 2028 году — 10,5 млрд. Эти средства предназначены для покрытия логистических издержек и оказания помощи компаниям.

В 2025 году было подписано соглашение с Египтом о создании промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Она будет ориентирована на фармацевтическую, химическую, агропромышленную и машиностроительную отрасли. Также рассматривается возможность создания промышленной зоны в Таджикистане. В дополнение к этому, обсуждаются проекты логистических хабов в Иране и Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в материале.

Отмечается, что зарубежная инфраструктура развивается с целью оптимизации логистических издержек, стимулирования несырьевого экспорта и обновления производственных мощностей. Это приведет к увеличению экспорта до $248 млрд к 2030 году, что повысит конкурентоспособность России. Подобные инициативы укрепляют международные связи и способствуют устойчивости экономики, подчеркивается в статье.