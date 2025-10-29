Страна БРИКС бесшумно запустила альтернативу SWIFT

У Китая появилась своя, альтернативная SWIFT, система трансграничных расчетов, которую КНР запустила «тихо, без шума и пыли». Об этом заявил сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. Его процитировало ТАСС.

Речь идет о системе Renminbi Digital, которая, как пояснил Титов, вполне пригодна для тех, кто торгует с Китаем и хочет обойти долларовую систему. Пока этот инструмент доступен не везде, однако в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в России и других государствах СНГ пользоваться им уже можно.

Путин: страны БРИКС работают над своим аналогом SWIFT

Титов обратил внимание, что в 2025 году через систему уже прошел оборот, эквивалентный более чем 90 миллиардам долларов.

В августе 2025 года председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что России не нужна платежная система SWIFT. Парламентарий назвал ее технологически отсталой и нуждающейся в модернизации. Также есть вопросы по части эффективности. Аксаков выступил за переделку SWIFT таким образом, чтобы исключить возможность политического влияния.