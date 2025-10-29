Способность Трампа заставить Японию отказаться от СПГ из РФ оценили

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером объяснил стремление президента США Дональда Трампа заставить власти Японии отказаться от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) и оценил соответствующие перспективы.

Ранее издание Nikkei сообщило, что новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити приняла решение о невозможности отказа от поставок СПГ из России, попросив у Дональда Трампа понимания в сложившейся ситуации. Об этом сообщила деловая газета Nikkei. Отмечалось, что эта тема поднималась на переговорах лидеров двух стран, которые прошли в Токио. Газета подчеркивает, что Такаити приняла решение о невозможности введения эмбарго на поставки СПГ из России, поскольку это нанесло бы удар по экономической активности ее страны.

Япония – это один из крупнейших импортеров СПГ в мире, это большой рынок сбыта. И Трамп хотел бы, чтобы Токио, оказавшись от российского СПГ, закупал больше американского СПГ, так как в США в ближайшие годы будут вводиться в эксплуатацию новые заводы по сжижению природного газа. То есть ему нужны новые рынки, и сейчас он их «разгребает». Кроме того, нужно отметить, что торговые войны США и Китая привели к тому, что Пекин - крупнейший в мире импортер СПГ - полностью прекратил его закупки в Америке. И не факт, что в дальнейшем сторонам удастся договориться о возобновлении поставок. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Большая часть российского СПГ поступает в Японию с проекта «Сахалин-2», напомнил эксперт.

«Японцы не могут отказаться от российского СПГ в пользу американского, так как они являются акционерами этого проекта. Они вошли в него на начальной стадии, когда завод еще не был построен. Получается, что теперь они не только покупают сам СПГ, но и создают себе прибыль. Подписав контракты на поставку СПГ до строительства завода, японцы гарантировали себе низкие цены. Так что это самый выгодный вариант для Токио, за который он теперь держится», - сказал аналитик.

Юшков выразил сомнения в том, что в дальнейшем американский президент сможет добиться отказа Японии от импорта СПГ из России.

«Трамп оказывает на Токио не такое уж и большое давление. Он не вводит против Японии каких-то жестких пошлин, а ранее он согласился с тем, что Япония осталось акционером Сахалина-2», что она переподписала контракт на покупку газа с новым оператором… Да, с одной стороны, японцы вроде бы выглядят податливыми, вроде бы они делают все, что им скажут американцы, они даже вытерпели повышение пошлин на свои товары. Но, с другой стороны, в принципиальных для Японии вопросах Токио есть, чем надавить на США. Япония - это крупнейший держатель американских долговых бумаг, и в случае необходимости японцы начинают продавать эти бумаги, обрушивая тем самым цены на них. Это, в свою очередь, создает США огромные экономические проблемы. Полагаю, Трамп помнит об этой истории, поэтому я сомневаюсь в том, что он будет продавливать отказ Японии от поставок российского СПГ или вступать в жесткую торговую войну с Токио из-за того, что он сохраняет эти поставки. Этого он делать не будет», - заключил эксперт.

Производители СПГ в США в будущем могут столкнуться с трудностями при обеспечении полной загрузки своих заводов, а покупатели - с гораздо более высокими ценами из-за роста конкуренции между американскими внутренними потребителями газа и его экспортерами. Об этом ранее заявили в «Газпроме».