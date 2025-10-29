Дмитриев заявил о снижении доли доллара в экспортных расчетах России

Доля доллара и евро в экспортных расчетах России сократилась до 18 процентов, в то время как около 40 процентов торговли страна ведет сейчас в рублях. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев, которого цитирует ТАСС.

Уточнив, что еще примерно 40 процентов общего объема приходится на торговлю в других валютах, он констатировал, что в целом используются преимущественно национальные валюты. По словам Дмитриева, причина состоит в том, что «они, в отличие от доллара, не становятся оружием».

Ранее спецпредставитель главы государства также подчеркнул, что, укрепившись к доллару на 40 процентов, рубль оказался в 2025 году самой успешной валютой.

В свою очередь глава ВТБ Алексей Костин отмечал, что значимость курса доллара для россиян сейчас снижается, хотя «еще недавно» его «знала любая бабушка».