«Пытаются пройти по лезвию»: США наносят удар по Москве

Введение новых санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» ставит Запад перед необходимостью сократить доходы России без возникновения дефицита и роста цен. Цель Белого дома — избежать инфляции, особенно на фоне политики Трампа, сообщает Wall Street Journal.

По словам бывшего санкционного чиновника Госдепа Ричарда Нефью, «они пытаются пройти по лезвию». Он отметил, что им явно велено не взрывать мировую экономику, поэтому они бьют по целям «второй и третьей линии».

Аналитики отмечают, что Россия использует «теневой флот» и расчеты в юанях, чтобы обойти ограничения.

Европа реагирует на санкции: Германия и страны Восточной Европы выступают за их смягчение. «Лукойл» готовится продать свои зарубежные активы. Из-за логистических трудностей и расчетов в валютах, отличных от доллара, доходы России снизятся, но экспорт останется на прежнем уровне благодаря использованию альтернативных маршрутов.

Подчеркивается, что США и ЕС используют различные стратегии для оказания давления. Европейский Союз и Великобритания применяют меры по блокировке активов, тогда как Соединенные Штаты вводят вторичные санкции против финансовых учреждений и компаний, которые сотрудничают с лицами, находящимися под санкциями. Санкции усложняют расчеты для китайских и индийских НПЗ, вынуждая их требовать скидок. Это увеличивает расходы на транспортировку и страхование.

Доходы России от энергоресурсов падают, но экспорт остается устойчивым. Европейцы стремятся нанести ущерб, действуя осторожно, а цель США в нанесении экономического удара остается неясной, пишут авторы статьи.