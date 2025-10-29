Арест российских активов напугал Индию

Центральный банк Индии увеличил долю золотых резервов внутри страны до 65%, вдвое больше, чем четыре года назад. За первые полгода финансового года он вернул почти 64 тонны золота, и на конец сентября общий объем резервов достиг 880 тонн, из которых 576 тонн находились в стране, что является рекордом, сообщает Bloomberg.

Резервный банк Индии за последние четыре года вернул в страну около 280 тонн золота. В результате доля драгоценного металла в валютных резервах увеличилась с 11,7% до 13,92%.

Это изменение связано с усилением контроля над активами после заморозки российских резервов странами G7. Министр финансов Нирмала Ситараман охарактеризовала принятые решения как «взвешенные» и направленные на диверсификацию резервов.

Эксперты полагают, что репатриация золота направлена на снижение зависимости от американской валюты и уменьшение вложений в государственные облигации США. По состоянию на 17 октября 2023 года валютные запасы страны достигли 702,3 миллиарда долларов, что позволяет покрыть импортные расходы более чем на 11 месяцев.