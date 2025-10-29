Путин призвал сделать рыбу доступной для россиян

Улов российских рыбаков должен в первую очередь поступать на отечественные прилавки, а у россиян должна быть возможность покупать рыбу по приемлемой цене. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 29 октября в ходе совещания с правительством.

Президент подчеркнул, что Россия располагает уникальными запасами биоресурсов и важно не только добыть их, но и обеспечить переработку и транспортировку.

«Причем в приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка, чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступали на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной цене», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Путин также обратил внимание на то, что уровень потребления рыбы и морепродуктов гражданами России отстает от нормы, рекомендованной Минздравом и указал на то, что в странах, где уровень потребления рыбы высокий, увеличивается и продолжительность жизни.