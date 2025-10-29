До бюджетного кризиса в США осталось 3 дня

Нехватка авиадиспетчеров и отмены рейсов: последствия бюджетного кризиса в США

До бюджетного кризиса в США осталось всего три дня. С 1 ноября множество социальных программ, включая предоставление продуктовых карточек 42 миллионам американцев, могут лишиться финансирования. Чиновники, авиадиспетчеры и военнослужащие также рискуют остаться без зарплат.

Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что президент США Дональд Трамп уделяет больше внимания международным поездкам, чем решению внутренних проблем. В своем телеграм-канале эксперт указал на обострение ситуации с авиасообщением в стране.

"Ситуация с авиасообщением в Америке становится все более кризисной, — пишет Дудаков. — Авиадиспетчеры вынуждены массово устраиваться на вторую работу вроде курьерской доставки, лишь бы платить по счетам. У кого-то из них просто нет денег на бензин, чтобы приезжать к себе на основную работу".

По словам политолога, в США не хватает около 5 тысяч авиадиспетчеров: сейчас их примерно 10 тысяч, тогда как необходимо 15 тысяч. Из-за этого растет число чрезвычайных ситуаций в аэропортах и перебоев с авиасообщением.

Зафиксировано уже 8 тысяч случаев отмены или переноса рейсов. Дудаков не исключает возможности крупных авиакатастроф.

Конгрессмены требуют от Дональда Трампа вмешаться и принять бюджет, но, по мнению эксперта, президент больше занят международными поездками. Например, в Японии Трамп призвал военных покупать автомобили Toyota, обещая в обмен построить новые заводы в США. При этом, как отмечает Дудаков, Toyota уже потеряла 10 миллиардов долларов из-за тарифов, введенных Трампом, а обещания вложить еще 10 миллиардов в американский рынок выглядят несерьезно.