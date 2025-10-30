Индия начала искать замену российской нефти

В рамках подготовки к ограничению поставок нефти из России крупнейший в Индии государственный нефтепереработчик Indian Oil начал поиски выпадающих баррелей в Северной и Южной Америках. Об этом со ссылкой на документы сообщает Bloomberg

© Lenta.ru

Компания до пятницы, 31 октября, ожидает предложений от поставщиков из США, Канады, Бразилии и ряда других стран региона. Объем закупок на первый квартал составит до 24 миллионов баррелей. Предполагается, что контракты получат пять производителей.

Один из собеседников агентства указал, что с 22 октября, когда Минфин США объявил о первых в период второго президентского срока Дональда Трампа санкциях, компания не размещала заказов на российскую нефть.

Indian Oil закупает около 1,5 миллиона баррелей в день. Таким образом, предполагаемый к поставке объем обеспечит ее топливом на 16 из 90 дней первого квартала.

Ранее агентство сообщило об остановке в Балтийском море танкера Furia. Судно 20 октября, еще до санкций приняло на борт партию нефти в 730 тысяч баррелей в порту Приморска и указало в качестве порта назначения Сикку в индийском штате Гуджарат. Там расположены нефтеперерабатывающие заводы частной компании Reliance Industries и государственной Bharat Petroleum.

Ранее Reliance Industries, крупнейший в Индии импортер российской нефти, объявил о готовности выполнять санкции и перешел к закупке партий ближневосточной нефти.