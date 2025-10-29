«Неисчерпаемый потенциал»: торговля РФ и КНР набирает обороты

За первые девять месяцев 2025 года товарооборот между Россией и Китаем достиг $163,6 млрд, что на 9% уступает показателю за аналогичный период 2024 года. Об этом заявил Игорь Моргулов, чрезвычайный и полномочный посол России в Китае, передает РБК.

Моргулов ссылается на таможенные службы КНР. Он отметил, что фиксирует «практически неисчерпаемый потенциал хозяйственного взаимодействия, которое позволит торгово-экономическому сотрудничеству двух стран устойчиво развиваться даже в условиях непростой внешней конъюнктуры».

По словам посла, с начала года обозначился негативный тренд, вызванный традиционным спадом активности в новогодний период. С тех пор не удалось выйти в плюс, хотя по некоторым товарным позициям ситуация начала улучшаться.

Моргулов подчеркнул, что причины просадки очевидны. За последние три года торговля РФ выросла почти вдвое, достигнув суммы в $100 млрд. После такого стремительного увеличения неизбежно происходит естественная корректировка.

Посол подчеркнул, что постепенное увеличение доли китайских товаров на российском рынке приводит к уменьшению объема новых поставок. Например, это коснулось китайских автомобилей, поставки которых за период с января по сентябрь текущего года снизились на 55%, добавил он.