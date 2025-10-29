Набиуллина прокомментировала укрепление курса рубля

Существенного переукрепления рубля нет, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила в ходе заседания Совета Федерации.

Как отметила Набиуллина, стабильный сильный рубль - это «стабильная сильная экономика». Она обратила внимание, что курс российской валюты волатильный, и нельзя рассматривать динамику одного года.

«В этом году курс... укрепился на 10%, а в прошлом году он на 10% ослаб, но если брать динамику курса с 2022 года, то все-таки он скорее ослаб на 20%», - подчеркнула глава ЦБ.

Ранее Набиуллина заявила, что российская экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса.