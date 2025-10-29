Силуанов объяснил корректировку бюджета на 2025 год

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что скорректировать бюджет на 2025 год потребовалось в связи с определенными уточнениями макроэкономических показателей.

Об этом он сообщил на пленарном заседании в Совете Федерации.

"Поправки в 2025 год свидетельствуют о том, что нам нужно уточнить эти ассигнования для выполнения всех тех обязательств, которые были изначально предусмотрены. Произошел ряд уточнений макроэкономических показателей, в том числе более высокой стала ставка, чем мы изначально планировали, чуть снизились цены на нефть, и укрепился курс по сравнению с первоначальным прогнозом", - сказал он.

Вторым направлением изменения расходов, которое выделил Силуанов, стали потребности оборонной безопасности.