В «Росконгрессе» высказались о конфискации активов России в ЕС

Европейский союз ищет сценарий использования замороженных активов России для финансирования Украины, но такое решение несет риски для самой Европы, об этом говорится в докладе «Росконгресса», пишет РИА Новости.

© Лента.ру

Как отметили эксперты, многие другие страны воспримут конфискацию как кражу.

«Так как Евросоюз не находится в состоянии войны с Россией, конфискация будет воспринята как незаконная мера (или как кража) во многих странах мира за пределами G7. Это подорвет претензии Европы на отстаивание международного порядка, основанного на правилах», — высказались в фонде.

Согласно документу, сумма замороженных по всему миру российских активов составляет около 300 миллиардов долларов, в том числе почти 210 миллиардов евро в Европе.

Ранее ЕС усилил давление на правительства стран — участниц, которые не согласны с предоставлением финансирования Украине посредством российских замороженных активов.