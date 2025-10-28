Цена на алюминий поднялась выше 2900 долларов за тонну

Стоимость фьючерса на алюминий с поставкой в январе 2026 года на Лондонской бирже металлов поднялась выше 2900 долларов за тонну впервые с 24 мая 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 17:56 по московскому времени фьючерс на алюминий подорожал на 0,84%, составив 2900,3 доллара за тонну. Последний раз стоимость металла находилась на этом уровне 24 мая 2022 года. К 18:40 по московскому времени алюминий замедлил рост до 2892,5 долларов за тонну, прибавив 0,57%.

Предполагается, что таким образом рынок промышленных металлов реагирует на предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая пройдет 30 октября в Южной Корее.

Напомним, что с начала 2025 года цена на алюминий выросла на 13,82%. При этом только с начала октября его стоимость прибавила 6,85%.