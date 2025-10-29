В Минэнерго прокомментировали данные Росстата по ценам на бензин

На прошедшей неделе отмечено замедление роста розничных цен на автомобильный бензин. В последние дни также отмечается снижение биржевой стоимости бензина и дизельного топлива. Об этом сообщили в Минэнерго, комментируя последние данные Росстата.

В ведомстве считают, что такой динамике в том числе способствуют ранее принятые решения правительства по введению временных запретов на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива (ДТ) для "непроизводителей". Высвобожденные объемы топлива в приоритетном порядке направляются на внутренний рынок.

Минэнерго продолжает разрабатывать дополнительные меры для обеспечения достаточного предложения на рынке топлива. Также стабилизации ситуации будут способствовать сезонные факторы и дальнейшее формирование запасов, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Росстат опубликовал данные за прошлую неделю, где указывается, что по сравнению с ценами конца декабря 2024 года стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 12,9%, марки АИ-95 - на 11,7%, а марки АИ-98 и выше - на 5,3%, в среднем - 12,1%.

Средний прирост за неделю составил 0,4% (на позапрошлой неделе было 0,6%). Стоимость ДТ повысилась на 5,3%. При этом рост цен на ДТ с начала года обогнал потребительскую инфляцию (5,11%). Бензин обогнал инфляцию еще в середине июля.

На бирже цены на топливо с максимума начали снижаться с начала этой недели. За три дня марка АИ-92 подешевела на 12%, а марка АИ-95 - на 8,08%.