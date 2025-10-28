В Кремле отреагировали на слухи об отказе Китая и Индии от нефти из РФ

Россия ведет торговые отношения с Индией и Китаем, предлагая им продукцию, имеющую стратегическое значение. Поэтому только им решать, закупать ли ее у РФ или нет.

С таким мнением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Мы (Россия — прим. URA.RU) предлагаем [многим странам] свой товар. Товар этот имеет стратегическое значение для многих стран, а дальше уже странам решать, насколько он привлекателен», — сказал Песков, комментируя вопрос журналиста о том, что глава Белого дома Дональд Трамп ранее оказывал давление на Индию и Китай в части закупок энергоносителей из России.

Слова представителя Кремля приводит корреспондент URA.RU.

Ранее Трамп ранее заявил, что Индия согласилась выполнить требование США о прекращении закупок российской нефти. По его словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди уверил его, что страна откажется от дальнейших закупок данного энергоресурса. Кроме того, Трамп выразил надежду на то, что аналогичные меры примет и Китай, передает 360.ru.