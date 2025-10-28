Россия оценила усилия Орбана в споре с Трампом по нефти из России

Российская сторона приветствует инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предложил обсудить с президентом США Дональдом Трампом антироссийские санкции, которые касаются рынка нефти.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы слышим заявления Трампа, что все страны должны прекратить закупать российскую нефть. В целом Орбан отстаивает интересы своей страны. Любая страна заинтересована в том, чтобы покупать стратегические ресурсы по меньшей цене. В этом плане российский энергоноситель весьма и весьма конкурентоспособны», — заявил Песков журналистам.

Его слова передает корреспондент URA.RU.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее подчеркнул, что Будапешт должен продолжать отстаивать право на импорт российской нефти и газа, поскольку у страны отсутствуют возможности для полноценной замены этих энергоресурсов альтернативными вариантами. Глава правительства отметил, что введение ограничений на поставки приведет к энергетическому дефициту и повышению расходов граждан на коммунальные услуги.