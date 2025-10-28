Санкционная политика нанесла больше потерь и ущерба самому Евросоюзу, чем России.

© Соцсети

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Санкции нанесли больше потерь и вреда самому Евросоюзу. Евросоюз изолировал себя от континента будущего — Африки», — подчеркнул Сийярто.

По его словам, политика изоляции привела к ухудшению экономик европейских стран и постоянным проблемам в сердце европейского континента.

Конференция проходит в Минске 28-29 октября при участии представителей различных стран, обсуждающих вопросы евразийской безопасности. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Ранее Петер Сийярто уже критиковал Европейскую комиссию за медленную реакцию на последствия атаки на нефтепровод «Дружба» и подчеркивал зависимость Венгрии от российских энергоресурсов. Венгерский министр неоднократно отмечал, что прекращение импорта нефти и газа из России может поставить под угрозу стабильность национальной энергосистемы, а новые санкции и ограничения Евросоюза только усугубляют экономические проблемы в регионе.