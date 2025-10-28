Курс доллара 28 октября резко упал. Эксперт объяснил укрепление рубля

Банк России установил курс доллара на 28 октября 2025 года на уровне 78,9848 ₽ после 80,9713 ₽, снижение составило 2 ₽.

Курс евро составил 92,0233 ₽ после 94,0820 ₽, курс юаня — 11,0648 ₽ после 11,3079 ₽.

«В пользу рубля играет тот факт, что экспортерам пока приходится продавать больше валютной выручки из-за дорогого рублевого фондирования, при этом спросу на валюту под импорт мешают ставки кредитования, все еще остающиеся высокими», — поясняет старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Нацвалюту также поддерживают высокие налоги и обновленный прогноз ЦБ по ключевой ставке на 2026 год. Регулятор ожидает среднюю годовую ставку в диапазоне 13–15% против 12–13% в прошлом прогнозе. Кроме того, доллар и евро снижаются вслед за юанем, который просел на 2% в конце прошлой недели.