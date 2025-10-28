FT: небольшой оружейный магазин из США обманул Украину на миллиард долларов

Оружейный магазин из США обманул Украину на миллиард долларов. Это утверждает Financial Times.

© РИА Новости

В статье говорится, что Киев заказал миллионы патронов и снарядов и ничего не получил.

Сделку с фирмой OTL Firearms из Аризоны заключили еще в 2022 году. Она предусматривала поставку боеприпасов, включая около 10 миллионов 23-миллиметровых зенитных выстрелов, десятки тысяч реактивных снарядов для РСЗО «Град», а также минометы и другие виды вооружений. Киев даже перечислил 17 миллионов евро аванса.

При этом, отмечает FT, с этой сделкой изначально было связано множество странностей. Например, фирма не имела экспортных лицензий и опыта с государственными заказами, а также не располагала крупными складскими помещениями. В результате ни одна единица продукции не была поставлена. В итоге федеральный суд США постановил, что Firearms обязана вернуть выплаченную сумму, а также проценты и судебные издержки.