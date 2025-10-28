Индийские НПЗ рассматривают продолжение закупок российской нефти со скидкой

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии обсуждают возможность продолжения закупок российской нефти с дисконтом, при этом обращаясь к менее крупным поставщикам вместо таких крупных энергетических корпораций, как «Роснефть» и «Лукойл». Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что ранее указанные компании обеспечивали более 80% индийского импорта российской нефти. После объявления санкций индийские компании Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. приостановили закупки нефти марки Urals и ждут указаний от правительства. Они также изучают объемы и цены поставок от других российских компаний, не попавших под санкции.

Как сообщается, на этой неделе индийские заводы ведут переговоры с российскими продавцами, готовясь к ноябрьской и декабрьской поставкам. Ожидается сокращение поставок российской нефти, что больше всего затронет Reliance Industries Ltd., закупавшую Urals по долгосрочному контракту с «Роснефтью». Компания уже начала закупать нефть на Ближнем Востоке и в США.

Единственной компанией, не сократившей закупки у России, может быть Nayara Energy Ltd., поддерживаемая «Роснефтью» и уже попавшая под санкции Европы и Великобритании.

В Китае покупатели российской нефти, несмотря на санкции, избегают крупных сделок из-за новых рисков. Санкции США отменяют ограничения на цены, но усложняют и удорожают торговлю с Россией, не допуская резкого сокращения предложения, пишут авторы.

С прошлой пятницы мировые новостные агентства сообщают, что государственные компании Китая и Индии отказались от закупок нефти у российских компаний в связи с американскими ограничениями. Среди китайских фирм, которые прекратили закупки, названы PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, а также индийская Reliance Industries.