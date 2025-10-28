Профессор Сафонов назвал четырехдневную рабочую неделю в России нереализуемой

Введение четырехдневной рабочей недели для всех работников в России в настоящее время нереализуемо. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По словам эксперта, для сохранения текущего объема ВВП потребовался бы рост производительности труда на 20% или привлечение дополнительной рабочей силы в 14 миллионов человек. При этом Сафонов отметил, что сохранить объемы ВВП без роста производительности труда невозможно без сокращения заработной платы. Профессор подчеркнул, что в условиях дефицита кадров будет проблематично найти специалистов для поддержания работы медицинских учреждений, школ и детских садов. Однако некоторые коммерческие компании могут перейти на четырехдневную неделю без потерь в заработной плате за счет повышения эффективности и сокращения бюрократии. Сафонов привел примеры из зарубежной практики: в Испании проект был связан с борьбой с безработицей среди молодежи, а в Финляндии эксперименты в медицине оказались эффективны для снижения нагрузки на персонал, но были приостановлены из-за нехватки кадров. 7 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в России введение четырехдневной рабочей недели на федеральном уровне пока не планируется.