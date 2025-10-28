США обсудят снятие санкций с активов «Роснефти» в Германии

Администрация США предложила Германии шестимесячный срок для урегулирования вопроса собственности немецких активов «Роснефти». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Согласно полученной информации, американская сторона готова предоставить ограниченную и невозобновляемую лицензию для компании Rosneft Deutschland. Власти ФРГ в настоящее время изучают это предложение и должны дать ответ в ближайшие дни.

Как уточнил один из собеседников агентства, министр экономики Германии Катерина Райх планирует обсудить этот вопрос на встрече министров энергетики и экологии стран G7, которая пройдет на этой неделе в Торонто.

Крупный покупатель российской нефти пообещал соблюдать санкции

24 октября канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия настроена оптимистично в отношении того, что США освободят немецкое подразделение ПАО «Роснефть» от санкций Соединенных Штатов против России. При этом Мерц приветствовал последние санкции США против России в четверг, назвав их свидетельством решимости президента Дональда Трампа оказать давление на Россию и заставить ее прекратить войну против Украины.

Ранее сообщалось, что «Лукойл» продаст зарубежные активы после попадания под санкции США.