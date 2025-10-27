Индия значительно увеличила импорт нефти из США

Индия в октябре 2025 года значительно увеличила закупки нефти у американских поставщиков — объем поставок вырос до 540 тыс. баррелей в сутки (б/с), что является максимумом с 2022 года. Об этом пишет индийская газета The Economic Times.

По данным газеты, увеличение закупок американской нефти обусловлено тем, что Нью-Дели стремится диверсифицировать поставки энергоносителей, а также пытается снизить напряженность в торговле с Вашингтоном, возникшую в последние месяцы.

Журналисты заметили, что в ноябре суточные поставки нефти из США могут составить до 450 тыс. баррелей, что является резким скачком по сравнению со средним показателем в 300 тыс. баррелей в 2025 году.

Вместе с тем, уточнили аналитики издания, Россия остается главным поставщиком нефти в Индию. Так, в сентябре доля РФ в общем импорте этого носителя достигла 33,3%, общий объем поставок составлял 1,6 млн б/с нефти.

Дальнейший рост экспорта будет ограничен длительным временем доставки американской нефти в Индию, значительной стоимостью фрахта судов и технологическим трудностями местных НПЗ в ее переработке, пояснили авторы статьи.