Российский рынок акций закрылся разнонаправленно

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник вырос на 0,74%, до 2 495,09 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,31% - до 984,76 пункта.

Курс юаня вырос незначительно, до 11,17 рубля.

"Индекс Мосбиржи предпринял попытку отскока, пытаясь выйти за круглые 2 500 пунктов. Его вероятность была высокой из-за перепроданности большинства акций - за три сессии до этого бенчмарк просел почти на 7%. Геополитические и монетарные факторы сохраняют давление на сентимент", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами понижения оказались акции Московской биржи (минус 1,2%), скорее всего, из-за того, что бумаги эмитента выглядят немного переоцененными", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами роста, по ее словам, оказались акции одного из флагманов российского автопрома "Соллерс" (плюс 7%), возможно, из-за ожиданий, что корпорация получит поддержку государства на фоне недавно введенных против нее санкций Евросоюза.

Прогноз на 29 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 29 октября - 2 450 - 2 550 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 80-81 рубль, юаня - 11,3 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, в среду индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 450 - 2 550 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на среду - 78-80 рублей, 91-93 рубля и 11-11,4 рубля соответственно.