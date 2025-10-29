Курс доллара вырос 29 октября: что будет с валютами дальше

Банк России установил курс доллара на 29 октября 2025 года на уровне 79,8174 ₽ после 78,9848 ₽, рост почти на 1 ₽. Курс евро составил 92,9395 ₽ после 92,0233 ₽, курс юаня — 11,1921 ₽ после 11,0648 ₽.

К середине недели доллар США начал отыгрывать падение прошедших пары дней.

«Это укладывается в среднесрочный прогноз по валютам до конца календарного года — 85 ₽ за доллар и 100 ₽ за евро», — говорит старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Экспорт продолжает снижаться, и к концу 2025 это снижение может быть еще более заметным из-за санкций, общего геополитического фона и постепенного снижения цен на нефть, прогнозирует эксперт. Он ожидает сезонный скачок спроса на валюту со стороны импортеров, которые могут адаптироваться к высоким ставкам.

Стоимость доллара на внебиржевом рынке осталась чуть ниже 80 ₽.

«Природа тренда скорее всего связана с избытком валютной ликвидности, который сформировался в сентябре, после существенного приращения средств на валютных счетах юридических лиц в банковской системе. Похоже часть из этих средств в течение октября конвертируется в рубли, обеспечивая периодическое и достаточно резкое укрепление национальной валюты», — считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

По его словам, сложно прогнозировать, когда завершится поддержка этого фактора.

Если избыток валютной ликвидности продолжит нарастать, придется пересмотреть прогноз на конец 2025 года, отмечает аналитик. Сейчас ПСБ ожидает доллар на уровне 86–87 ₽.