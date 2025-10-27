Россия за девять месяцев снизила трубопроводные поставки газа в Европу на 45%

Россия за девять месяцев 2025 года снизила поставки своего трубопроводного газа в ЕС на 45% или на 10 млрд куб. м. Об этом говорится в среднесрочном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа на период до 2030 года.

"Поставки российского газа по трубопроводам в Европейский союз сократились на 45% (или на 10 млрд куб. м) в годовом исчислении в I-III кварталах 2025 года из-за прекращения транзита газа через Украину. За первые семь месяцев 2025 года экспорт в Турцию вырос более чем на 20% (или почти на 2,5 млрд кубометров) в годовом выражении", - указывается в отчете.

Таким образом, доля российского трубопроводного газа в спросе Европы на газ за девять месяцев составляла менее 10%, отметило МЭА.