Доходы России от продажи продовольствия подсчитали

С начала 2025 года российские аграрии отправили за рубеж продукцию агропромышленного комплекса (АПК) на общую сумму в 28,6 миллиарда долларов. Об это заявила глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Оксана Лут, ее слова приводит РИА Новости.

Положительную динамику в этом году продемонстрировал экспорт ряда видов продукции АПК. Речь идет в том числе о поставках продуктов с высокой добавленной стоимостью, уточнила министр. Она отметила увеличение доходов от экспорта молочных и кондитерских изделий, а также от продаж безалкогольных напитков и виноградных вин.

При этом в плане доходов российским аграриям еще есть куда расти. Проблема относительно низких поступлений от экспорта продовольствия остается одной из главных для отечественных сельхозпредприятий, отмечала ранее Лут. Резкий дисбаланс объемов поставок за рубеж и доходов от их продажи проявился, в частности, в 2023 году.

Несмотря на то, что тогда России удалось войти в топ-глобальных экспортеров АПК, в денежном выражении она серьезно уступила ключевым производителям и заняла лишь 16-ю строчку, напомнила министр. Если подобная динамика сохранится в ближайшие несколько лет, выполнить цель по экспорту агропродукции (рост поставок в 1,5 раза к 2030 году) отечественному АПК будет крайне сложно, резюмировала Лут.