Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в разговоре с Рамблером объяснил укрепление рубля к доллару, а также дал прогноз по курсу российской валюты.

В первую половину понедельника, 27 октября, рубль перешел к резкому укреплению на всех площадках. В том числе на рынке Forex доллар упал ниже 79 рублей, свидетельствует данные Investing.com. На минимуме курс американской валюты доходил до 78,43 рубля.

Укрепление рубля произошло на фоне недавних решений Центрального банка, который символически снизил ключевую ставку до 16,5% и вместе с тем повысил прогноз по средней ставке на 2026 с 12–13% до 13–15% годовых. Это означает, что денежно-кредитная политика будет более жесткой, чем предполагалось ранее. А для курса рубля фактор денежно-кредитной политики в ближайшее время будет одним из самых главных. Сергей Суверов Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ

В настоящее время российский экспорт падает быстрее импорта, отметил специалист.

«Поэтому в среднесрочной перспективе это может негативно повлиять на рубль», - подчеркнул он.

Суверов выразил мнение, в ближайшие недели курс российской валюты будет колебаться в пределах 79-81 рубля за доллар.

«Если же говорить о более долгосрочном прогнозе, нужно отметить, что на курс рубля будет влиять множество факторов, например инфляционное давление. И к Новому году курс рубля может уйти в район 83-85 рублей за доллар», - заключил аналитик.

