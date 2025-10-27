Курс рубля к доллару взлетел

В первую половину понедельника, 27 октября, рубль перешел к резкому укреплению на всех площадках. В том числе на рынке Forex доллар упал ниже 79 рублей, свидетельствует данные Investing.com.

На минимуме курс американской валюты доходил до 78,43 рубля. Между тем на Мосбирже юань подешевел до 11 рублей.

Такая динамика сопровождается падением российского рынка. Индекс Мосбиржи снизился до минимальных с конца прошлого года 2488 пункта, а индекс государственных облигаций RGBI — ниже 114 пунктов.

Последнее обстоятельство объясняется усложнением геополитической ситуации, в первую очередь, более жесткой антироссийской риторики, которой с прошлой недели придерживаются представители американской администрации, в том числе президент Дональд Трамп. Также на пессимизм инвесторов повлиял принятый 19-й пакет санкций Евросоюза и не более чем символическое снижение ставки Центробанка с 17 до 16,5 процента.

Между тем движение курса рубля остается загадкой для большинства экспертов, которые с февраля этого года ожидают снижения его стоимости. Про необходимость более дешевого рубля неоднократно говорили депутаты, члены правительства и представители бизнеса, однако его ослабления не происходит.