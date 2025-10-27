«Это добавит стабильности»: раскрыто, что ждут США от Китая

Американские чиновники ожидают, что Китай отложит введение экспортных ограничений на редкоземельные элементы. Это увеличит шансы на продление торгового перемирия между США и Китаем на саммите, сообщает The Financial Times.

По итогам переговоров в Малайзии, где обсуждались экспортный контроль, фентанил и торговое перемирие, стороны достигли «предварительного согласия». Перемирие, заморозившее 145%-ные тарифы США и 125%-ные пошлины Китая, может быть продлено более чем на 90 дней.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ожидает годовую отсрочку экспортного контроля редкоземов. Китай обязался возобновить закупки американской сои, прекратить использовать ее в торговых спорах и предпринять меры против экспорта прекурсоров фентанила.

Подчеркивается, что ситуация «добавит стабильности мировой экономике и отношениям США и Китая»». Бессент отметил, что угроза повышения тарифов на китайский импорт снята, а переговоры в Малайзии были продуктивными. Переговоры охватывали также тарифы на китайское судоходство, агроторговлю и борьбу с фентанилом.