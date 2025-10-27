Российский фондовый рынок упал

В начале основной торговой сессии в понедельник, 27 октября, индекс Мосбиржи впервые с декабря 2024 года упал ниже 2500 пунктов, на минимуме он доходил до 2488 пунктов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Индекс российских государственных облигаций RGBI также падает до 114 пунктов, что почти на 2,5 пункта ниже, чем на прошлой неделе. Вместе с тем рубль продолжил укрепление — по отношению к юаню он вырос до 11 рублей.

Падение фондового рынка связано с действием сразу нескольких негативных факторов, проявившихся на прошлой неделе, влияние которых еще только предстоит ощутить инвесторам.

Новой проблемой стало значительное ужесточение антироссийской риторики президента США Дональда Трампа. Он не только отменил саммит с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но и одобрил первые с момента своего возвращения на пост главы государства санкции в отношении Москвы, ударившие по нефтяному экспорту.

Позднее он и представители его администрации допустили ряд жестких высказываний в отношении России, что делает менее возможным скорое потепление отношений и прекращение боевых действий на Украине.

Также на прошлой неделе Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций, основными целями которого стали энергетический экспорт и банковская сфера. А в пятницу, 24 октября, Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 16,5 процента с жестким сигналом, что было воспринято как символический жест, отменяющий надежды на значимое смягчение денежно-кредитной политики в обозримом будущем.