Трампа спросили о введении новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп отказался раскрывать планы о возможных новых санкций против России.

На вопрос журналистов он дал уклончивый ответ.

"Вы узнаете", — заявил Трамп репортёрам, когда его спросили о рассмотрении дополнительных ограничительных мер.

Также он прокомментировал испытание ракеты "Буревестник" в РФ. По его словам, Россия и США "не играют в игры".

Напомним, США 22 октября ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний.