ЦБ опубликовал направления единой денежно-кредитной политики

Банк России опубликовал Основные направления единой денежно-кредитной политики государства на 2026–2028 годы. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Центробанк разъяснил в стратегическом документе цели и принципы реализации ДКП в нынешних экономических условиях и представил базовый и альтернативные сценарии развития экономики на 2026–2028 годы.

«Итоговый документ учитывает решение по ключевой ставке, принятое... 24 октября, обновленные параметры прогнозных сценариев, а также статистические и иные данные на 18 октября», - указали в ЦБ.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 16,5%, пишет «Свободная пресса».