ЕС остался крупнейшим покупателем российского СПГ

Несмотря на введение поэтапного запрета на импорт сжиженного природного газа из России в рамках 19-го пакета санкций, Европейский союз стал крупнейшим покупателем российского СПГ. Об этом со ссылкой на данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха сообщает британское издание The Guardian.

Согласно приведенной информации, в период с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года на страны ЕС пришлось около половины всего экспорта российского сжиженного газа. Китай и Япония заняли второе и третье места с долями в 22% и 18% соответственно. При этом Евросоюз также является главным покупателем российского трубопроводного газа, импортировав около 35% его объемов, тогда как Китай закупил 30%, а Турция — 29%.

Среди государств-членов ЕС крупнейшими импортерами российского газа стали Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Нидерланды. В 2024 году поставки российского СПГ в Европу увеличились на 21%, достигнув рекордных 21,5 млрд кубометров, однако за первые девять месяцев 2025 года их объем снизился на 7%, приблизившись к отметке в 15 млрд кубометров.

